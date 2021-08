563 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

563 Menschen haben sich zuletzt in Österreich mit Corona angesteckt. Die meisten Neuinfektionen entfallen auf Wien.

Bisher gab es in Österreich 661.922 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (6. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.748 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 645.272 wieder genesen. Derzeit befinden sich 142 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 33 auf Intensivstationen betreut.