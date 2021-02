56 neue Eigentumswohnungen entstehen in Wien-Simmering

In Wien-Simmering werden derzeit 56 neue Eigentumswohnungen gebaut. Zeitgleich mit dem Baubeginn startete auch der Verkauf der Wohnungen in Kaiserebersdorf mit Jänner 2021.

Die Eigentumswohnungen entstehen in der Sellingergasse 4a durch den Bauträger und Zinshausentwickler Grossmann Immobilien. Der ehemalige Vorort Kaiserebersdorf als ideal für alle, die Erholung und Rückzug im Grünen suchen, jedoch nicht auf die Annehmlichkeiten einer Großstadt verzichten möchten.

Ausstattung der neuen Wohnhausanlage in Kaiserebersdorf

Die neue Wohnhausanlage umfasst drei Stiegen und 56 Eigentumswohnungen in der Größe von 32 bis 122 Quadratmeter. Unabhängig von der Zimmeranzahl verfügen sämtliche Wohnungen über individuelle Freiflächen wie Loggien oder Terrassen. Zudem verfügt der Neubau über eine Tiefgarage mit Abstellplätzen. In der Anlage gibt es außerdem einen Kinder- und Jugendspielplatz sowie einen Kleinkinder-Spielplatz.

Laut Grossmann Immobilien befinden sich in der näheren Umgebung zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, der Anschluss zu Autobahn A4 und das "Schloss Neugebäude", in dem unter anderem Mittelalterfeste, Literaturabende und Weihnachtsmärkte veranstaltet werden. Diverse Ausflugsziele in der Region "Römerland Carnuntum" können mit dem Fahrrad erreicht werden.