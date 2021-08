Aktuelle Corona-Zahlen in Österreich am Sonntag.

553 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich insgesamt 553 neue Corona-Fälle gemeldet. Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien, gefolgt von Ober- und Niederösterreich.

Bisher gab es in Österreich 663.082 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (8. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.750 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 646.143 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 146 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 40 auf Intensivstationen betreut.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Österreich

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 8

Kärnten: 20

Niederösterreich: 72

Oberösterreich: 86

Salzburg: 66

Steiermark: 60

Tirol: 60

Vorarlberg: 31

Wien: 150