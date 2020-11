543 Coronavirus-Neuinfektionen in Niederösterreich

Am Dienstag wurden vom niederösterreichischen Landessanitätsstab 543 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Zehn weitere Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

In Niederösterreichs Krankenhäusern sind am Dienstag zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 62 bis 95 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland stieg damit auf 366.

Doppelt genannt wurden am Dienstag die Landeskliniken Neunkirchen und WienerNeustadt. In der Bezirkshauptstadt im Südosten Niederösterreichs starben Frauen im Alter von 62 und 83 Jahren, in der Statutarstadt Männer im Alter von 86 und 91 Jahren. Aus Mödling wurde das Ableben eines 67-Jährigen verkündet, aus Hollabrunn das eines 75-Jährigen und aus Waidhofen a. d. Thaya das eines 79-Jährigen. In Stockerau starb ein 81-Jähriger, in Amstetten eine 93-Jährige und in Mistelbach ein an Covid-19 erkrankter 95 Jahre alter Mann.