53 Neuinfektionen: 4.000er-Marke in Wien überschritten

Seit Beginn der Coronakrise verzeichnete Wien am heutigen Samstag erstmals mehr als 4.000 positive Fälle. In den letzten 24 Stunden kamen 53 Neuinfektionen hinzu.

Wien hat am Samstag 53 Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Erkrankten überstieg erstmals die 4.000er-Marke - seit Beginn der Krise wurden 4.036 Fälle bestätigt. 3.533 Personen galten am Samstag, Stand 8.00 Uhr, als genesen. Somit gab es in der Bundeshauptstadt 305 aktiv Erkrankte. Die Zahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen lag laut dem Krisenstab der Stadt weiter bei 198.