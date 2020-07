52-Jährige in NÖ getötet: Mordprozess wird fortgesetzt

Am Donnerstag wird der Mordprozess um jenen 40-Jährigen, der eine 52-Jährige getötet haben soll, fortgesetzt.

Am Landesgericht St. Pölten wird am Donnerstag der Geschworenenprozess um die Tötung einer 52-Jährigen im Mai 2019 im Amstettner Stadtteil Greinsfurth fortgesetzt. Dem 40 Jahre alten Angeklagten werden Mord und schwerer Raub angelastet, der deutsche Staatsbürger bestritt sämtliche Vorwürfe. Nachdem die Verhandlung am 17. Juni vertagt worden war, könnte nun ein Urteil fallen.