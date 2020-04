511 Personen in Wien "aktiv" am Coronavirus erkrankt

Am Samstag wurden in Wien 511 "aktive" Corona-Fälle gemeldet. 107 Personen verstarben bislang und 1.748 Menschen sind wieder genesen.

Mit Stand 8.00 Uhr gab es in Wien am Samstag laut Landessanitätsdirektion und dem medizinischen Krisenstab der Stadt 2.366 Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert wurden. Das sind um 28 Betroffene mehr als am Tag davor.