500.000 Corona-Impfungen: Meilenstein in Niederösterreich erreicht

In Niederösterreich wurden bisher 500.000 Coronavirus-Schutzimpfungen verabreicht. Laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurde dieser "Meilenstein" als erstes Bundesland Österreichs erreicht.

Weiteres Vorgehen bei Coronavirus-Impfungen in Niederösterreich

Ab Donnerstag dieser Woche gehen alle 20 Landes-Impfzentren in Betrieb, die gemeinsam mit den Ärzten in Ordinationen die Immunisierung der impfwilligen Bevölkerung durchführen werden. Bis zu 100.000 Stiche pro Woche sollen in den Zentren durchgeführt werden. Die Buchung für Termine in Impfzentren und Ordinationen läuft weiterhin über www.impfung.at.