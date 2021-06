50-Euro-Gutschein soll zur Corona-Impfung animieren

Um die Impfbereitschaft der Österreicher anzukurbeln, schlägt der Handelsverband einen Gutschein im Wert von 50 Euro als Anreiz für den Erststich vor. Dieser soll bei allen Unternehmen einlösbar sein.

Corona-Bonus für Kinder und junge Erwachsene gefordert

"Damit sollen die politisch Verantwortlichen ein klares Zeichen setzen, um sich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für deren Solidarität während der Corona Pandemie zu bedanken", betonten die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und der ÖBVP. Gerade diese Altersgruppe hätte seit März 2020 mit ihren Familien in den Wochen der Lockdowns, aber auch in den Phasen dazwischen und jetzt danach, ihre enorme Anpassungsfähigkeit und Solidarität unter Beweis gestellt. Viele mussten auf engem Raum Homeoffice und Distance Learning unter einen Hut bringen. "Neben den eigenen Herausforderungen und Belastungen, die diese Situation mit sich bringt, spüren viele Kinder und Jugendliche auch die Sorgen und Ängste der Erwachsenen. Die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen steigt seit Beginn der Corona Krise signifikant", betonten die Organisationen.

Handelsverband plädiert für 50-Euro-Gutschein als Impf-Anreiz

Der Handelsverband forderte neue Schritte in Europa, um den Wettlauf mit dem Virus zu gewinnen. Um eine Durchimpfungsrate von zumindest 80 Prozent in Österreich zu erreichen, "braucht es jetzt gezielt Positiv-Anreize", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Damit solle auch der Beitrag der Menschen zur Volksgesundheit entsprechend belohnt werden.

"Wer bereits mindestens eine Corona-Impfung nachweisen kann oder sich noch impfen lässt, soll einen Gutschein erhalten, der bei allen Unternehmen mit Betriebsstätte in Österreich einlösbar ist - egal ob im Handel, bei körpernahen Dienstleistern, in der Gastronomie oder in der Hotellerie", so der Vorschlag des Verbandes, der die Kosten für eine Woche Lockdown mit "bis zu 2,5 Milliarden Euro" bezifferte.