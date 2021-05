5 Tricks: So hält man Lebensmittel länger frisch

Diese fünf cleveren Tricks zur Lagerung von Lebensmitteln halten Lebensmittel länger frisch, sparen Geld und ersparen den Weg zum Supermarkt.

Um Schimmelbildung in Lebensmittelgläsern zu verhindern, lagern Sie sie nach dem Öffnen auf dem Kopf, damit kein Schimmel auf der Oberseite wächst. Beeren können frisch gehalten werden, indem sie in einer Lösung aus einem Teil weißem Essig und drei Teilen Wasser gewaschen werden. Tun Sie dies, nachdem Sie sie gekauft haben und bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.