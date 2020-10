In Wien wurden in den letzten 24 Stunden weniger als 500 Neuinfektionen gemeldet.

494 neue Corona-Fälle am Montag in Wien

Die Corona-Neuinfektionen lagen in Wien in den letzten 24 Stunden bei 494. Aktuell sind 7.038 Personen infiziert, ein weiterer Todesfall war in den letzten 24 Stunden zu beklagen.

Von Sonntag auf Montag, Stand jeweils 8.00 Uhr, sind in Wien 494 neue Coronavirus-Fälle dazugekommen. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie in der Bundeshauptstadt insgesamt 27.674 bestätigte positive Tests gemeldet, wie der medizinische Krisenstab per Aussendung mitteilte. Aktuell sind 7.038 Personen infiziert.

Über 20.000 Personen genesen

20.322 Menschen, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, sind inzwischen wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus stehenden Todesfälle hat sich in den vergangenen 24 Stunden um eins auf 314 erhöht. Eine 77-jährige Frau ist verstorben.

In Wien wurden am gestrigen Sonntag 6.587 Coronatests vorgenommen. Damit hält die Bundeshauptstadt nun bei 596.819 Tests.