431 Coronavirus-Neuinfektionen in Wien

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Wien 431 Coronavirus-Neuinfektionen festgestellt. Die Gesamtzahl der in der Bundeshauptstadt entdeckten Fälle liegt damit laut Krisenstab bei 23.137. Aktuell sind 5.807 Personen erkrankt - das sind 179 mehr als am Samstag.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 287. Verstorben sind zuletzt zwei Frauen im Alter von 75 und 72 Jahren sowie ein Mann im Alter von 82 Jahren.

Am Samstag wurden in Wien insgesamt 2.644 Corona-Tests vorgenommen, das ergibt laut Krisenstab insgesamt 549.772 Testungen. Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.926 Anrufe entgegengenommen.