4.486 Covid-19-Infizierte und 25 Tote in Österreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ist am Dienstagmorgen auf knapp 4.500 gestiegen. Damit nahm die Zahl im 24-Stunden-Vergleich wieder deutlich zu. Zudem sind auch 25 Todesopfer offiziell bestätigt.

Knapp 30.000 Menschen getestet

28.391 Personen wurden bisher in Österreich getestet. Von den 4.486 bestätigten Fällen entfallen die meisten auf Tirol mit 1.067 und Oberösterreich mit 764 Infizierten. In Niederösterreich gab es 610 Erkrankte, in Wien 562, in der Steiermark 504, in Salzburg 405, in Vorarlberg 354, in Kärnten 135 und im Burgenland 85. Die Zahl der genesenen Österreicher wurde bei der Bekanntgabe Dienstagfrüh nicht aufgelistet, das wird in den nächsten Tagen wieder erfolgen. Zuletzt waren es neun Patienten.