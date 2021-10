3G-Regel am Arbeitsplatz hat Mehrheit hinter sich

37 Prozent der Befragten (Sample 500 Personen) denken, dass 3G am Arbeitsplatz eine "sehr gute Idee" ist, für 26 Prozent stellt es eine "gute Idee" dar. Das zeigt eine Umfrage von ATV.

3G am Arbeitsplatz: Meinungsforscher über Berufstätige

Unter den Berufstätigen ortet Meinungsforscher Peter Hajek ebenfalls eine Polarisierung bei geimpft/genesen/getestet als Zugangsbeschränkung zum Job. "Während 34 Prozent die neue Regel für eine 'sehr gute Idee' halten, sprechen 24 Prozent von einer 'sehr schlechten Idee'. Der Rest der Berufstätigen steht dem Thema noch indifferent gegenüber", so Hajek am Sonntag in einer Aussendung.