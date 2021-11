3G am Arbeitsplatz: Verlängerung der Übergangsregel gefordert

Die Länder fordern wegen PCR-Testkapazitätsproblemen eine Verlängerung der Übergangsregel zu 3G am Arbeitsplatz.

Acht der neun Länder hätten mit PCR-Testkapazitätsproblemen zu kämpfen, dies habe sich am Montag bei einer Konferenz gezeigt, sagte Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt.