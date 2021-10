3G am Arbeitsplatz: MFG gibt Pressekonferenz in Wien

Die neu gegründete Partei Menschen-Freiheit-Grundrechte (MFG) hält heute im Wiener Café Museum am Karlsplatz eine Pressekonferenz zum Thema 3G am Arbeitsplatz ab.

Bereits am Nationalfeiertag hatte die Liste MFG in der Nähe des Museumsquartiers einen Stand aufgebaut, um gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich zu demonstrieren.

Hauptthema Corona

Schaut man auf die Website der MFG, so gibt es zwar eine ganze Palette von Forderungen: Sie reicht von der Stärkung der Oppositionsrechte und der Bürgerbeteiligung über Abschaffung des Amtsgeheimnisses bis hin zu Misstrauensanträgen der Bevölkerung gegen Regierung und Bundespräsident. Man ist für eine strikte Trennung von Kirche und Staat und will Experten statt Berufspolitiker am Ruder sehen. Sichtbar in Erscheinung getreten ist MFG aber fast nur mit dem Corona-Thema.