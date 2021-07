Die Corona-Zahlen am Dienstag sind konstant.

Die Corona-Zahlen am Dienstag sind konstant. ©APA/HANS PUNZ

Die Corona-Zahlen am Dienstag sind konstant. ©APA/HANS PUNZ

367 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen blieb am Dienstag konstant. 367 neue Fälle wurden gezählt, die Zahl in den Spitälern und den Intensivstationen stieg aber leicht an. Zudem kamen fünf Todesfälle hinzu.

Die meisten Corona-Neuinfektionen verzeichnete Wien mit 74 Meldungen, gefolgt von Oberösterreich, Salzburg und Tirol mit jeweils exakt 52 Neuinfektionen. Auch im sonst eher ruhigen Burgenland wurden zehn Neuinfektionen gemeldet.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 10

Kärnten: 30

Niederösterreich: 43

Oberösterreich: 52

Salzburg: 52

Steiermark: 39

Tirol: 52

Vorarlberg: 15

Wien: 74

Bisher gab es in Österreich 656.949 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. Juli 2021, 10:30 Uhr) sind österreichweit 10.737 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 641.541 wieder genesen. Derzeit befinden sich 121 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 40 auf Intensivstationen betreut.