Die Augustiner-Chorherren im Stift Herzogenburg befinden sich seit Samstag in Quarantäne.

Die Augustiner-Chorherren im Stift Herzogenburg befinden sich seit Samstag in Quarantäne. ©Pixabay.com (Sujet)

Die Augustiner-Chorherren im Stift Herzogenburg befinden sich seit Samstag in Quarantäne. ©Pixabay.com (Sujet)

356 Coronavirus-Neuinfektionen in NÖ: Stift Herzogenburg in Quarantäne

In den vergangenen 24 Stunden gab es in Niederösterreich 356 Coronavirus-Neuinfektionen. Rund um das Stift Herzogenburg sind zuletzt vermehrt Corona-Fälle aufgetreten, weshalb die Augustiner-Chorherren sich nun in Quarantäne befinden.

Die Augustiner-Chorherren im Stift Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) befinden sich seit Samstag in Quarantäne, nachdem Propst Petrus Stockinger positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Der 38-jährige Propst hatte Krankheitssymptome gezeigt, die jedoch bisher mild ausgefallen seien, teilte das Stift auf seiner Internet-Seite mit. Bereits im Vorfeld waren im Umfeld der Chorherren mehrere Corona-Fälle bekannt geworden.

Als Folge der Quarantäne sind sämtliche Führungen durch das Stift vorerst abgesagt. Auch geplante Firmungen und Gottesdienste in den 14 Herzogenburger Stiftspfarren sind laut Website des Stifts betroffen.