35-Jähriger würgte Patient im Wiener AKH: Einweisung

Ein 35-Jähriger, der an einer ausgeprägten schizoaffektiven Psychose leidet, hat im Juni einen Patienten im Wiener AKH gewürgt. Er wollte dadurch den Teufel vertreiben. Der Mann wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Zu einer gefährlichen Situation ist es am 11. Juni 2018 im Garten des Wiener Allgemeinen Krankenhauses (AKH) gekommen. Ein auf der Abteilung für Psychiatrie untergebrachter 35-Jähriger setzte sich zu einem jungen Patienten auf eine Bank, bat zunächst um eine Umarmung und begann – nachdem er diese erhalten hatte – den 21-Jährigen zu würgen. Am Mittwoch wurde die Sache am Landesgericht verhandelt.