Dieses Werkzeug wurde beim Einbruch in die Wohnung verwendet ©LPD Wien

34-Jähriger versuchte in Wohnung seiner Ex-Freundin in Wien einzubrechen

Die Bewohner eines Hauses in Wien-Margareten verständigten in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr Früh den Polizeinotruf. Sie gaben an, dass zwei Männer gerade versuchen würden, eine Wohnung aufzubrechen.

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher, ein 21-jähriger und ein 34-jähriger Mann, beide aus Nordmazedonien, wurden im Stiegenhaus angehalten und vorläufig festgenommen.

Mann wollte Trennung nicht wahrnehmen und brach bei Ex-Freundin ein

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige eine Trennung von seiner ehemaligen Lebensgefährtin nicht wahrhaben wollte und daher versuchte, in die Wohnung der Frau zu gelangen,nachdem er Sturm geläutet und das Haustor aufgebrochen hatte.