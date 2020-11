34 Eishockey-Spiele wegen Corona verschoben

Nur gut eine Woche nach einer Neuansetzung des Spielplans in der ICE Hockey League ist dieser am Freitag wieder durcheinandergewirbelt worden.

Programm bis Dienstag unverändert

Immerhin bleibt der Spielplan am Wochenende und auch noch bis Dienstag unverändert, doch schon am Mittwoch gibt es eine Änderung. Betroffen davon ist die geplante Rückkehr Salzburgs in den Spielbetrieb. Die Salzburger hätten am Mittwoch beim KAC gastieren und am Freitag Bozen empfangen sollen, werden nun aber erst am Sonntag nächster Woche beim KAC in Aktion treten. Seit vergangenen Sonntag ist Salzburgs neuer Stürmer Jack Skille bei der Mannschaft und einsatzbereit.