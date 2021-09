34.000 Gäste beim Donauinselfest in Wien

Ein Schlussstrich wurde Sonntagnacht unter die 38. Ausgabe des Wiener Donauinselfests gezogen - und das ohne gröbere Zwischenfälle.

Seiler & Speer hatten Auftritt am Wiener Donauinselfest

Am besten waren der Freitag und der Sonntag besucht, hieß es in einer Aussendung. An diesen Abenden sei der Bereich der Festbühne - hier waren täglich 7.000 Fans zugelassen - nahezu voll ausgelastet. Am Freitag traten hier u.a. Avec und Kruder & Dorfmeister, am Samstag eine Reihe von Austropoppern mit Orchesterbegleitung und am Sonntag Seiler & Speer auf.