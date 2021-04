311 Coronavirus-Neuinfektionen in Niederösterreich am Montag

In Niederösterreich wurden am Montag 311 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist leicht gesunken.

117 Corona-Patienten sind am Montag laut Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur auf Intensivstationen in Niederösterreich behandelt worden. Das waren um sechs weniger als am Vortag. Drei weitere Todesfälle wurden verzeichnet, damit stieg die Gesamtzahl auf 1.678. In Quarantäne befanden sich 10.589 Kontaktpersonen, ein Rückgang gegenüber Sonntag.