31-Jähriger trat in Wien-Brigittenau Frau in den Bauch: Festnahme

Am 8. September gegen 10:15 Uhr versetzte ein 31-Jähriger (österr. Stbg.) aus noch unbekannter Ursache bei einer Straßenbahnstation einer wartenden Frau einen Tritt in den Bauch.

Festnahme in Wien-Brigittenau

Der Man lief davon, konnte aber im Zuge einer Sofortfahndung in der AdalbertStifert-Straße angehalten werden. Er zeigte sich auch gegenüber den Beamten aggressiv. Er wurde in einem Funkwagen auf die Polizeistation gebracht.