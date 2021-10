300 Personen wurden am Nationalfeiertag in Wiener Hofburg geimpft

Am Nationalfeiertag lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen 300 Impfwillige in die Wiener Hofburg, um sich dort gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Corona-Impfung in der Wiener Hofburg

Bis in den späten Nachmittag sollte in der Wiener Hofburg geimpft werden. Die ersten Besucher hatten zudem die Ehre, vom Bundespräsidenten persönlich bei diesem Schritt begleitet zu werden. Eine "paradoxe Intervention" nannte Van der Bellen die Aktion, lasse man doch andernorts doch eher geimpfte Personen ein. Bereits vor dem ersten erfolgten "Piks" resümierte er: "Und es scheint zu funktionieren."

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte die "Impfburg" besucht. Die Vollimmunisierung sei "der einzige wirksame Schutz" gegen das Coronavirus , betonte er ein weiteres Mal. Umso mehr freute ihn, dass sich so viele Menschen "dem Charme des Bundespräsidenten nicht entziehen konnten". Der Besuch des Staatsoberhaupts sei somit "ein weiterer Anreiz, sich impfen zu lassen".

Demos gegen Corona-Maßnahmen am Dienstag in Wien

Während sich in der Hofburg die Impfbereiten trafen, formierten sich davor die Impfgegner. Mehre Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen waren am Nationalfeiertag angemeldet. Darunter auch eine im Inneren Burghof. Die Kundgebung mit einer Handvoll Besucher verlief vorerst recht ruhig. Andernorts zogen Demonstranten in schwarzen Kutten um den Heldenplatz, um auf angebliche "Impftote" aufmerksam zu machen.