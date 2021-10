3.756 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Österreich kommt am Samstag auf 3.756 Corona-Neuinfektionen. Die drittmeisten Ansteckungen aller Bundesländer entfallen auf Wien, das rund 14 Prozent der Neuinfektionen stellt. Das geht aus Zahlen hervor, die am Samstag bekanntgegeben wurden.

Bisher gab es in Österreich 794.982 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. Oktober, 9:30 Uhr) sind österreichweit 11.245 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 754.072 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.036 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 227 auf Intensivstationen betreut.