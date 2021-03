3.687 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

Die Corona-Zahlen steigen weiter. Am Mittwoch wurden in Österreich 3.687 Neuinfektionen registriert, allein Wien meldete knapp 1.000 neue Infizierte. Auch in Niederösterreich stieg die Zahl auf über 800.

Am Tag vor der "Osterruhe" wurden in Österreich erneut über 3.600 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Besonders der Osten ist dabei betroffen, aber auch in Tirol, Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich steigen die Zahlen wieder. 31 Todesopfer wurden in den letzten 24 Stunden verzeichnet.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 173

Kärnten: 202

Niederösterreich: 829

Oberösterreich: 551

Salzburg: 193

Steiermark: 415

Tirol: 285

Vorarlberg: 71

Wien: 968

Bisher gab es in Österreich 546.229 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (31. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.339 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 501.116 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.323 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 540 auf Intensivstationen betreut.