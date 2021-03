3.515 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Mit 3.515 Corona-Neuinfektionen wurde am Freitag ein neuer Höchststand des Jahres verzeichnet. Die meisten neuen Fälle meldeten in den letzten 24 Stunden Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Mit 3.515 Neuinfektionen in 24 Stunden hat der weiter zunehmende Anstieg am Freitag vorerst zu einem neuen Höchstwert in diesem Jahr geführt, zudem liegen die von Gesundheits- und Innenministerium gemeldeten Werte zum dritten Mal in Folge über 3.000. 3.126 waren es am Freitag voriger Woche, seit damals kamen durchschnittlich täglich 2.865 Fälle dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag mit 225 deutlich über der 200er-Marke.