Nachmeldungen ließen die Corona-Zahlen in Österreich in die Höhe schnellen. ©APA/HANS PUNZ

3.510 Corona-Neuinfektionen nach Nachmeldungen am Donnerstag

Mehrere Nachmeldungen ließen die Coronazahlen am Donnerstag in die Höhe schnellen. Insgesamt wurden 3.510 neue Fälle gemeldet, in den letzten 24 Stunden wurden jedoch nur 1.722 positive Fälle ausgemacht.

Die Nachmeldungen der Coronavirus-Fälle beschränkte sich auf die Bundesländer Kärnten und Oberösterreich, die insgesamt rund 1.800 Neuinfektionen nachmeldeten.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesland

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 56

Kärnten: 1.073 (inkl. Nachmeldungen; seit gestern 120)

Niederösterreich: 266

Oberösterreich: 1.056 (inkl. Nachmeldungen; seit gestern 251)

Salzburg: 211

Steiermark: 182

Tirol: 130

Vorarlberg: 132

Wien: 404

Bisher gab es in Österreich 389.260 positive Testergebnisse. Mit heutigem tand (14. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 6.921 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 362.931 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.086 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 361 der Erkrankten auf Intensivstationen.