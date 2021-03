Am Dienstag wurden in Österreich 3.415 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet.

3.415 Coronavirus-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Am Dienstag wurden in Österreich 3.415 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem gibt es seit dem Vortag 32 weitere Tote die an oder mit der Infektion gestorben sind.

Bisher gab es in Österreich 519.980 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.121 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 477.940 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.049 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 437 auf Intensivstationen betreut.

Coronavirus-Neuinfektionen-Verteilung auf die Bundesländer

Burgenland: 103

Kärnten: 190

Niederösterreich: 667

Oberösterreich: 494

Salzburg: 244

Steiermark: 334

Tirol: 213

Vorarlberg: 79

Wien: 1.091