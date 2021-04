3.363 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich insgesamt 3.363 neue Infektionen mit dem Coronavirus eingemeldet. Wien lag dabei erneut über der 1.000er-Marke.

Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Gründonnerstag 3.363 neue Fälle, wodurch im Schnitt der vergangenen Woche täglich 3.314 Neuinfektionen hinzukamen. Auf stabil hohem Niveau blieb die Zahl der belegten Intensivbetten - 531 waren es am Donnerstag, um neun Covid-19-Erkrankte weniger als am Vortag. Einen geringen Rückgang gab es auch insgesamt bei den Patienten im Krankenhaus.

Situation in Spitälern in Ostösterreich weiter dramatisch

In Spitalsbehandlung befanden sich am Donnerstag österreichweit 2.297 Menschen - um 26 weniger als am Mittwoch, aber um 229 mehr als vergangenen Donnerstag. Bei den Intensivbetten wurde österreichweit ein Rückgang von neun Patienten auf 531 verzeichnet. Weiterhin dramatisch ist die Situation im von der dritten Welle besonders getroffenen Osten Österreichs, wo am Donnerstag der vierte harte Lockdown begann.

In Wien mussten am Donnerstag bereits 215 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, so viele wie noch nie zuvor. In Niederösterreich gab es 118 Schwerkranke, drei weniger als beim bisherigen Rekordwert am Mittwoch. Und im Burgenland benötigten 17 Menschen intensivmedizinische Versorgung, am Sonntag waren es 25 gewesen. Innerhalb einer Woche waren österreichweit 85 Intensivpatienten hinzugekommen, was einer Steigerung von 19 Prozent entspricht.

Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 260

Die am Donnerstag gemeldeten 3.363 neuen Fälle liegen deutlich über dem Wert der vergangenen Woche - 3.124 waren es am 25. März. Weniger waren es auch mit 3.357 die Woche zuvor gewesen. Den neuen Fällen standen am heutigen Donnerstag 2.613 Genesene gegenüber. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg um 721 auf bereits 36.495 Infizierte.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg am Donnerstag auf 260,6 (Mittwoch: 257,9) ab. Innerhalb der vergangenen Woche waren 23.199 Neuinfektionen verzeichnet worden. In Österreich wurden bisher 549.592 Menschen positiv getestet. 503.729 gelten als wieder genesen.

29 weitere Todesopfer zu beklagen

Seit Mittwoch wurden weitere 29 Todesopfer verzeichnet. Österreichweit sind somit bisher 9.368 Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Innerhalb der vergangenen Woche wurden 190 Todesfälle registriert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie bereits 105,2 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Am Donnerstag wurden wieder hohe Testzahlen gemeldet. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 353.719 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 73.081 aussagekräftige PCR-Tests, die Positivrate lag bei 4,6 Prozent.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Österreich

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 102

Kärnten: 199

Niederösterreich: 709

Oberösterreich: 501

Salzburg: 188

Steiermark: 281

Tirol: 253

Vorarlberg: 92

Wien: 1.038

13,5 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft

Exakt 1.199.887 Menschen in Österreich wurden bis Mittwoch laut den Zahlen des E-Impfpasses zumindest einmal geimpft. Sie entsprechen 13,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Von Dienstag auf Mittwoch kamen 26.441 Stiche hinzu. Voll immunisiert wurden bisher 441.445 Menschen, die exakt fünf Prozent der Bevölkerung ausmachen.