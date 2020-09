3.250 Österreicher derzeit aktiv an Covid-19 erkrankt

357 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden am Freitag registriert, davon mit 196 die meisten in Wien, wo aber auch breiter getestet wird als in anderen Bundesländern.

3.250 aktiv Erkrankte (bestätigte Infektionen abzüglich der Genesenen und der Todesfälle) sind am Freitag im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Österreich verzeichnet worden. Das waren um 39 weniger als am Vortag.

Bislang 28.729 Österreicher an Corona erkrankt

Weiterhin auf stabilem Niveau lagen die Zahlen, was die Hospitalisierungen und den Bedarf an intensivmedizinischer Betreuung betrifft. 156 Patienten mit einer erwiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 befanden sich in einem Krankenhaus, davon 28 auf einer Intensivstation. Im Vier-Tages-Schnitt blieb damit der Patientenstand in Bezug auf Corona praktisch unverändert.

Bisher sind 28.729 Österreicherinnen und Österreicher positiv auf das Coronavirus getestet worden. 24.513 Personen gelten als wieder genesen. 735 Menschen sind an den Folgen des Virus verstorben.