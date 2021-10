2G für Nachtgastro und Großveranstaltungen kommt in Oberösterreich

Oberösterreich sorgt nach der Steiermark und Tirol ebenfalls für strengere Corona-Vorschriften für Ungeimpfte: Für die Nachtgastronomie sowie für Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen tritt ab 8. November die 2G-Regel in Kraft.

Politiker über Corona-Maßnahmen in Oberösterreich

Strengere FFP2-Maskenpflicht in Oberösterreich

Zudem kündigte das Land verstärkte Kontrollen zu Halloween an. Die Polizei werde Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie und bei Veranstaltungen durchführen. Kinder, die von Haus zu Haus ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln, würden selbstverständlich nicht kontrolliert. Bereits seit heute, Freitag, herrscht in Oberösterreich eine verschärfte FFP2-Maskenpflicht. Sie gilt im gesamten Handel sowie in Kultureinrichtungen, in denen keine 3G-Regel gilt - wie etwa in Museen und Bibliotheken. In Kinos oder Theatern sowie bei körpernahen Dienstleistern besteht aber keine Maskenpflicht, hier muss man einen 3G-Nachweis herzeigen. Zudem gab es schon bisher in zwei Bezirken - Braunau und Freistadt - Ausreisekontrollen, Gmunden folgte am Freitag als weiterer betroffener Bezirk.