291 Corona-Impfstoffe weltweit in Entwicklung

In Sachen Corona-Vakzine ist der Status Quo erst der Anfang: Auch wenn hierzulande bereits vier Impfstoffe zum Schutz vor COVID-19 zur Verfügung stehen, wird weltweit intensiv an weiteren geforscht.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mit den Impfstoffen der Firmen AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Janssen (Johnson & Johnson) und Moderna aktuell 291 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung.

291 Corona-Impfstoffe werden aktuell intensiv getestet

Von diesen 291 werden bereits 107 in der klinischen Phase und damit unter Einbindung von Testpersonen erprobt, 184 befinden sich noch in der präklinischen Testphase.

Soweit die WHO über genauere Daten verfügt, wird bei 3 der 107 Kandidaten, die sich in der klinischen Phase befinden, eine orale Verabreichung erprobt, 91 werden, wie die schon zugelassenen mittels Injektion verabreicht. Beim Dosierungsschema teilt sich die Gesamtsumme wie folgt auf: Bei 15 ist eine Einmaldosis in Erprobung, bei 70 eine zweimalige und bei einem Impfstoffkandidaten eine dreimalige Dosis. Für die restlichen 21 liegen der WHO diesbezüglich keine genaueren Daten vor.