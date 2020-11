"29 Kurzgeschichten aus Wien": Gratisbuch fällt heuer ganz anders aus

Das gab es noch nie: Für die 19. Auflage von "Eine STADT. Ein BUCH." schrieben 29 Autorinnen und Autoren - dementsprechend groß ist die inhaltliche Bandbreite des ab Freitag erhältlichen heurigen Gratisbuchs.

"Größte Gratisbuchaktion der Welt" bringt heuer etwas Neues

Große Themenvielfalt im Gratisbuch

Die Liste der Autorinnen und Autoren ist ebenso eindrucksvoll wie die Vielfalt an Themen. Manfred Rebhandl liefert in "Der kleine Fratz" ein Öko-Märchen, in dem ein kleines Mädchen ihrem Opa Umweltbewusstsein beibringt und später zur ersten Wiener Bürgermeisterin gewählt wird. Wie bei vielen Märchen gibt es freilich auch eine bitterböse Pointe. Barbi Markovic bringt in "Das Kitzelmonster" dem Leser das Gruseln bei, Petra Hartlieb gelingt in "Ausgesperrt" eine zarte, ungewöhnliche Geschichte über die Annäherung zweier Menschen. Nicht Wien ist das verbindende Element, sondern die große dichterische Kraft, die in den in dieser Stadt wohnenden Schriftstellern steckt.