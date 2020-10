Wiener Gratisbuch im Corona-Jahr mit extra verfassten Kurzgeschichten

Obgleich es coronabedingt viele Absagen gibt, hier eine positive Nachricht: Auch heuer wird die Gratisbuch-Aktion "Eine Stadt. Ein Buch." in Wien wieder stattfinden. Allerdings nicht mit einem Roman, sondern mit Kurzgeschichten.

Gratisbuch: "29 Kurzgeschichten aus Wien"

"29 Kurzgeschichten aus Wien" lautet der Titel des diesjährigen Gratisbuches, wie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. "So vielfältig wie die Autoren und das Wiener Kulturleben sind auch die Kurzgeschichten, einmal pointiert, dann wieder poetisch, anklagend, verspielt und auch doppelbödig ... Man darf sich auf ein 'Best of' aus dem Genre der Short Story aus Wien freuen", hieß es in der Ankündigung weiters.