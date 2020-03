29 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist am Mittwoch weiter gestiegen. Es sind nun 29 Erkrankungen bekannt.

Neuer Coronavirus-Fall in der Steiermark

Neu hinzugekommen sind seit Mittwochfrüh ein vierter bestätigter Fall in der Steiermark und dritter in Salzburg. In der Steiermark handelt es sich um einen 49-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Sein Krankheitsverlauf sei mild. Wo er sich angesteckt haben könnte, sei bisher noch unklar, hieß es Mittwochnachmittag. Er wurde ersten Informationen des Landes Steiermark zufolge von einem mobilen Team getestet.