281 Coronavirus-Neuinfektionen am Sonntag in Wien

Laut Landessanitätsdirektion Wien und dem medizinischen Krisenstab der Stadt wurden am Sonntag 281 Coronavirus-Neuinfektionen in Wien gemeldet. Es sollen auch 13 Nachmeldungen der letzten Tage enthalten sein.

Stand Sonntag, 31. Jänner 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 82.203 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.468. 78.219 Personen sind genesen. Am Samstag wurden in Wien 29.381 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 2.020.373 Testungen in Wien.