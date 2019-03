25. Todestag: Kurt Cobain Tribute in der Fluc Wanne in Wien

Der Todestag von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain ist im April tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert her. Auch dieses Jahr wird es wieder ein Live Tribute Event geben - diesmal in der Fluc Wanne am Wiener Praterstern.

Zum 25. Mal jährt sich Kurt Cobains Todestag 2019 und auch heuer wird wieder ein Kurt Cobain Tribute Event in Wien veranstaltet. Am Freitag, den 5. April, spielen ab 21 Uhr sechs Bands zu Ehren der Grunge-Legende live in der Fluc Wanne: The Black Bones, Everyone’s Prostitute, I’m a Sloth, SAMT, Sir Tralala und Sleep Sleep. Außerdem wird es eine Lotterie, ein KurtKino, DJs und eine Aftershowparty geben. Der Eintritt (ab 20 Uhr) kostet an der Abendkasse 15 Euro. Im Vorverkauf bei WienXtra/Jugendinfo oder online sind die Tickets etwas günstiger zu haben.