240 Coronavirus-Patienten aktuell in Niederösterreich

In Niederösterreich sind aktuelle 240 Personen aktiv am Coronavirus erkrankt. Das entspricht einer Steigerung von 27 Fällen seit Dienstag.

Die Zahl der Coronavirus -Infektionen in Niederösterreich ist bis Mittwochfrüh um 27 auf 3.679 gestiegen. 3.331 Personen, ebenfalls um 27 mehr als am Dienstag, galten laut Sanitätsstab als genesen. 108 Todesopfer waren im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen zu beklagen. Es gab am Mittwoch unverändert 240 Coronavirus-Patienten im Bundesland, 183.596 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Schon mehr als 1.000 Drive-in-Tests in Niederösterreich

Bis Dienstagnachmittag (17.00 Uhr, Anm.) wurden 1.048 Tests durchgeführt. 580 waren es in St. Pölten, 406 in Münchendorf (Bezirk Mödling), 62 in Amstetten, so die Landesrätin. 583 Screenings waren ihren Angaben zufolge noch offen und für die Folgetage terminisiert. Die meisten Testergebnisse werden laut Königsberger-Ludwig noch in dieser Woche erwartet.