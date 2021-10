24-Stunden-Teststraße im Wiener Ernst-Happel-Stadion öffnet

Ab 1. November gilt die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Als Reaktion darauf erweitert Wien das Testangebot und eröffnet im Happel-Stadion eine 24-Stunden-Teststraße mit Schnell- und PCR-Tests.

