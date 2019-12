21-Jähriger wollte Trafik in Wien-Penzing mit Messer ausrauben

Ein 21-Jähriger versuchte am Montag eine Trafik in Wien-Penzing mit einem Messer auszurauben. Ein aufmerksamer Kunde konnte den Mann jedoch überwältigen.

Ein 21-jähriger Österreicher betrat am Montag gegen 11:00 Uhr eine Trafik in Wien-Penzing. Dabei zog er ein Messer und forderte Bargeld. Ein anwesender 42-jähriger Kunde entriss dem Mann das Messer und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Der 21-Jährige wurde festgenommen, die U-Haft seitens der Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht gestellt.