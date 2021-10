21-Jähriger attackierte und verletzte Securities in Wiener Disko und Polizisten

Ein 21-jähriger Österreicher steht im Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch gegen 00:45 Uhr zwei Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in Wien-Meidling körperlich attackiert und verletzt zu haben.

Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt: Festnahme