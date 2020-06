2020 droht Totalausfall bei Austria Center Vienna

2019 konnte sich das Austria Center Vienna über ein erfolgreiches Jahr freuen. Heuer sieht es jedoch anderes aus: Es könnte zu einem Totalausfall kommen.

Das Austria Center Vienna ist mit dem Ergebnis des Jahres 2019 zufrieden. Zwar gab es einen Rückgang bei den Teilnehmern, dies liege jedoch an den Umbauarbeiten, die den Betrieb beeinträchtigt haben, wie betont wird. Der Rückgang 2020 dürfte in eine völlig andere Kategorie fallen: Laut Austria Center ist ein virusbedingter Totalausfall bei den Kongressen möglich.

2020 hätte absolutes Rekordjahr werden sollen

"2019 war in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Trotz Start unseres großen Modernisierungsprojektes konnten wir an die Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen. Heuer wäre laut Buchungsstand ein absolutes Rekordjahr gefolgt. Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Kongressverschiebungen und -ausfälle machen stattdessen sehr schmerzhaft deutlich, welch hohe Bedeutung die Kongresswirtschaft für den Tourismusstandort Wien hat", sagte Susanne Baumann-Söllner, die Direktorin des Austria Centers, in einer Stellungnahme gegenüber der APA.