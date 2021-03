2020: Bedarf an Zivildienern zu 85 Prozent gedeckt

2020 herrschte ein Rekordbedarf an Zivildienern. Mehr als 14.000 junge Männer meldeten sich auch für den Dienst, 4.500 Mann leisteten im letzten April bis Juli einen außerordentlichen Zivildienst.

Wien bei Zivildienern an der Spitze

Mit 3.327 Zuweisungen lag Wien an der Spitze der Statistik, gefolgt von Oberösterreich mit 2.639 Zivildienern, Niederösterreich mit 2.338 und der Steiermark mit 1.754. 40,7 Prozent waren im Rettungswesen tätig, 28 Prozent in der Sozial- und Behindertenhilfe, 10,8 Prozent in der Altenbetreuung, 7 in Krankenanstalten, 3,7 in der Kinderbetreuung, 2,7 Prozent im Katastrophen- und Zivilschutz und 2,5 Prozent in der Flüchtlingsbetreuung. Immerhin 175 Zivildiener - 1,2 Prozent der Zugewiesenen - leisteten landwirtschaftliche Betriebshilfe.