2020: 528 Ordensleute mit Corona infiziert, 27 gestorben

Insgesamt 528 Ordensleute in Österreich haben sich im Jahr 2020 mit dem Coronavirus infiziert, 27 sind daran verstorben.

Das berichteten die Ordensgemeinschaften am Freitag in einer Pressekonferenz zum aktuellen Jahresbericht "Summa". Die Quote der Infizierten liegt bei elf Prozent und damit über dem Schnitt der Gesamtbevölkerung von rund sieben Prozent. Als Grund nannte Generalsekretärin Christine Rod auch die gemeinsame Unterbringung in den Niederlassungen.