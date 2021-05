202 Coronavirus-Neuinfektionen am Dienstag in Niederösterreich

In Niederösterreich wurden am Dienstag 202 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet.

Das teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Außerdem werden laut Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 88 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Das waren um fünf weniger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle ist um fünf auf 1.732 gestiegen. 7.788 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.

13 Infektionen wurden nach Angaben aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin an einer Hochschule im Bezirk Baden gemeldet. Ebenso viele Fälle wurden weiterhin in einer Bäckerei im Bezirk Melk verzeichnet. Im Bezirk Scheibbs wurden elf Erkrankte in Zusammenhang mit einem Dienstleistungsbetrieb registriert, zehn bei einem Elektronikkomponentenhersteller und neun in einer Produktionsfirma. Ebenfalls neun Infektionen wurden in einer Produktionsfirma im Bezirk Krems gemeldet.