20 Jahre Euro: So soll die Währung 2022 gestärkt werden

Die Finanzminister der Eurozone wollen angesichts des 20-Jahre-Jubiläums der Gemeinschaftswährung Euro "mit Innovationen Schritt halten und die internationale Rolle des Euro fördern".

Demnach "muss der Euro selbst für das digitale Zeitalter gerüstet sein", schreiben sie in einem offenen Brief gemeinsam mit Vertretern der EU-Kommission und der Eurogruppe. Also werde die EZB-Arbeit an einer digitalen Euro-Form unterstützt, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Co.