Einführung von Euro-Bargeld jährt sich zum 20. Mal

Lange dauert es nicht mehr: Am 1. Jänner 2022 jährt sich die Einführung des Euro-Bargelds zum 20. Mal.

Viele können sich bestimmt noch erinnern, als sie einige Tage zuvor, zu Weihnachten vor zwei Jahrzehnten, erstmals die Startpackungen mit den (wert-)gewichtigen Münzen bekamen und das neue Geld in Händen hielten. Für ältere Menschen in Österreich war es die vierte Währung in ihrem Leben. Die Finanzkrise 2008 überdauerte die damals wackelnde Gemeinschaftswährung.