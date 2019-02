20. Akkordeon Festival feiert am 23. Februar Eröffnung im Wiener Stadtsaal

Mit einem Konzert des Wiener Quintetts Alma wird am Samstag, 23. Februar, im Wiener Stadtsaal das 20. Akkordeon Festival eröffnet.

Das Jubiläumsprogramm umfasst bis 24. März eine “bunte Mischung” (Festival-Macher Friedl Preisl), in der auch Stummfilm-Matineen und Akkordeon-Workshops enthalten sind.

Wiener Akkordeonfestival feiert Jubiläum

Die Veranstalter sprechen von einer “Erfolgsgeschichte” des Festivals, das die Vielseitigkeit eines Instruments betont habe, das in Hoch- und Volkskultur, Pop und Jazz, Wiener Musik und Weltmusik gleichermaßen vertreten sei. Entsprechend breit gefächert ist das musikalische Spektrum, das von der in Berlin lebenden österreichischen Harfenistin Anna Steinkogler und dem aus St. Petersburg stammenden Akkordeonisten Valentin Butt über das belgisch-französische Doppel Montanaro Chavez bis zu dem in Apulien beheimateten Duo Rachele Andrioli und Rocco Nigro reicht. Und natürlich sind auch Otto Lechner, Dobrek Bistro und die Wiener Tschuschenkapelle (die im Rahmen des Festivals ihr 30-Jahr-Jubiläum feiern) wieder Fixstarter.